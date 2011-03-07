Качественное создание сайтов, электронных каталогов, копирайтинг, рерайтинг

Качественное создание сайтов, электронных каталогов, интернет магазинов, копирайтинг, рерайтинг текстов... Дизайн студия "Jooma" осуществляет создание сайтов визиток, создание сайта корпоративного (Интернет-портал) на системе управления содержимым CMS Joomla. Дизайн студия "Jooma" также выполняет дальнейшее продвижение, развитие, администрирование, сопровождение, обновление и техническую поддержку сайта, а также сайтов созданных в других студиях дизайна.