Jooma

Иван Jooma

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Качественное создание сайтов, электронных каталогов, копирайтинг, рерайтинг

Качественное создание сайтов, электронных каталогов, интернет магазинов, копирайтинг, рерайтинг текстов... Дизайн студия "Jooma" осуществляет создание сайтов визиток, создание сайта корпоративного (Интернет-портал) на системе управления содержимым CMS Joomla. Дизайн студия "Jooma" также выполняет дальнейшее продвижение, развитие, администрирование, сопровождение, обновление и техническую поддержку сайта, а также сайтов созданных в других студиях дизайна.

Тестирование сайтов
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#890
Веб-программирование
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#3460
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $150
от 7 дней
#4273
HTML-верстка
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#4994