Дизайн и верстка полиграфии, разработка логотипов, дизайн сайтов

Занимаюсь дизайном и версткой разноплановой полиграфической продукции.

Разработка логотипов и элементов фирменного стиля.

Разработка наружной рекламы.

- ретушь фото

- фотомонтаж

- иллюстрирование;

- дизайн сайтов;

- набор и редактирование текста.

Технические навыки:

Владение офисным пакетом компании Microsoft: Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint , Microsoft Word, Microsoft Office Publisher

Владение с программным продуктом Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign.

Знакома с программным продуктом CorelDraw.

Знание иностранных языков - английский со словарем

Умею работать с компактной и зеркальной цифровой и пленочной фототехникой.

Рассматриваю любые предложения! Всегда на связи! ( кроме выходных)