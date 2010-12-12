Дизайн и верстка полиграфии, разработка логотипов, дизайн сайтов
Занимаюсь дизайном и версткой разноплановой полиграфической продукции.
Разработка логотипов и элементов фирменного стиля.
Разработка наружной рекламы.
- ретушь фото
- фотомонтаж
- иллюстрирование;
- дизайн сайтов;
- набор и редактирование текста.
Технические навыки:
Владение офисным пакетом компании Microsoft: Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint , Microsoft Word, Microsoft Office Publisher
Владение с программным продуктом Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign.
Знакома с программным продуктом CorelDraw.
Знание иностранных языков - английский со словарем
Умею работать с компактной и зеркальной цифровой и пленочной фототехникой.
Рассматриваю любые предложения! Всегда на связи! ( кроме выходных)