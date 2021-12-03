Дизайнер, Иллюстратор, Художник
Доброе времени суток.
Я художник и дизайнер. Имею художественное образование. К работе отношусь очень серьезно и с большой ответственностью.
Я сделаю для Вас очень качественные векторные и растровые иллюстрации для любых целей (баннер, логотип, визитки, персонажи, и т.д.)
Есть опыт в создании как векторных, так и растровых изображений.
Работаю в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Procreate.
Постараюсь сделать это в кратчайшие сроки.
Работаю до тех пор, пока Вам не понравится заказ.
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