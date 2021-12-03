Дизайнер, Иллюстратор, Художник

Доброе времени суток.

Я художник и дизайнер. Имею художественное образование. К работе отношусь очень серьезно и с большой ответственностью.

Я сделаю для Вас очень качественные векторные и растровые иллюстрации для любых целей (баннер, логотип, визитки, персонажи, и т.д.)

Есть опыт в создании как векторных, так и растровых изображений.

Работаю в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Procreate.

Постараюсь сделать это в кратчайшие сроки.

Работаю до тех пор, пока Вам не понравится заказ.