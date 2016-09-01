Если работу может сделать один человек, а не два, то нужен один человек, а не два.

Добрый день, зовут меня Егор!Ниже Вы можете узнать немного обо мне и моём трудовом стаже:

Октябрь 2014 —август 2015

11 месяцев

АБ "КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ"

Киев, www.clhs.kiev.ua

Главный экономист Управления развития продуктов для частных клиентов и МСБ

Взаимодействие с МПС Visa касательно лицензирования, технологий и рабочих процессов карточного бизнеса, внедрения новых и поддержки существующих карточных продуктов в Банке. Подготовка квартальной отчётности касательно эмиссии БПК для МПС Visa и НБУ. Ведение претензионной деятельности. Работа с компаниями - разработчиками дизайна БПК. Мониторинг операций по БПК на предмет выявления мошенничества. Разработка ТЗ для автоматизации процессов согласно требованиям карточного бизнеса. Участие в разработке и внедрении новых карточных продуктов, анализ и сопвровождение существующих карточных продуктов в Банке. Взаимодействие с Украинской межбанковской ассоциацией членов платёжных систем "ЕМА", пользователь сервиса "Exchange-online". Ведение договорных отношений с МПС Visa, Банком-Спонсором.

Август 2012 —сентябрь 2014

2 года 2 месяца

АБ "КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ"

Киев, www.clhs.kiev.ua

Главный экономист отдела поддержки карточного бизнеса

Взаимодействие с МПС Visa касательно лицензирования, технологий и рабочих процессов карточного бизнеса, внедрения новых и поддержки существующих карточных продуктов в Банке. Подготовка квартальной отчётности касательно эмиссии БПК для МПС Visa и НБУ. Ведение претензионной деятельности. Работа с компаниями - разработчиками дизайна БПК. Мониторинг операций по БПК на предмет выявления мошенничества. Разработка ТЗ для автоматизации процессов согласно требованиям карточного бизнеса. Участие в разработке и внедрении новых карточных продуктов, анализ и сопвровождение существующих карточных продуктов в Банке.

Июнь 2011 —апрель 2012

11 месяцев

ПАО «Укринбанк»

Киев, www.ukrinbank.com

Начальник отдела сопровождения банкоматной сети Банка управления сопровождения карточного бизнеса Департамента платёжных карт

Инкассация бакнкоматов Банка. Развитие банкоматной сети Банка. Участие в обновлениях и тестированиях ПО для банкоматов Банка. Работа с МПС Visa, MasterCard. Подготовка квартальной отчётности касательно эмиссии БПК для МПС Visa, MasterCard и НБУ. Ведение претензионной деятельности.

Январь 2011 —июль 2011

7 месяцев

ПАО «Укринбанк»

Киев, www.ukrinbank.com

Заместитель начальника технологического отдела карточных операций Департамента платёжных систем и технологий

Персонализация и эмбоссирование БПК. Администрирование системы SMS сообщений MobiCard, ПТК Transmaster, сервиса UPC on-line. Ежедневная обработка файлов от процессингового центра, обмен файлами между ПТК Transmaster и процессинговым центорм (UPC). Работа с МПС Visa, MasterCard. Подготовка квартальной отчётности касательно эмиссии БПК для МПС Visa, MasterCard и НБУ. Ведение претензионной деятельности. Инкассация бакноматов Банка.

Март 2010 —январь 2011

11 месяцев

ПАО «Укринбанк»

Киев, www.ukrinbank.com

В.И.О. начальника технологического отдела карточных операций Департамента платёжных систем и технологий

Персонализация и эмбоссирование БПК. Администрирование системы SMS сообщений MobiCard, ПТК Transmaster, сервиса UPC on-line. Ежедневная обработка файлов от процессингового центра, обмен файлами между ПТК Transmaster и процессинговым центорм (UPC). Работа с МПС Visa, MasterCard. Подготовка квартальной отчётности касательно эмиссии БПК для МПС Visa, MasterCard и НБУ. Ведение претензионной деятельности. Инкассация бакноматов Банка.

Июнь 2008 —март 2010

1 год 10 месяцев

ПАО «Укринбанк»

Киев, www.ukrinbank.com

Главный специалист технологического отдела карточных операций Департамента платёжных систем и технологий

Персонализация и эмбоссирование БПК. Администрирование системы SMS сообщений MobiCard. Ежедневная обработка файлов от процессингового центра, обмен файлами между ПТК Transmaster и процессинговым центорм (UPC). Работа с МПС Visa, MasterCard. Подготовка квартальной отчётности касательно эмиссии БПК для МПС Visa, MasterCard и НБУ.

Декабрь 2007 —июнь 2008

7 месяцев

ПАО «Укринбанк»

Киев, www.ukrinbank.com

Ведущий специалист технологического отдела карточных операций Департамента платёжных систем и технологий

Персонализация и эмбоссирование БПК. Администрирование системы SMS сообщений MobiCard. Ежедневная обработка файлов от процессингового центра, обмен файлами между ПТК Transmaster и процессинговым центорм (UPC).

Январь 2007 —декабрь 2007

1 год

ПАО «Укринбанк»

Киев, www.ukrinbank.com

Специалист технологического отдела карточных операций Департамента платёжных систем и технологий

Мониторинг операций в эмиссионной и эквайринговой сети Банка. Оператор центра круглосуточной поддержки клиентов.

Профессиональные навыки:

Windows (Word, Excell, Outlook, Powerpoint etc.), ПТК Transmaster (CMS, MPCS), ПТК TranzWare Card Management System; UPC on-line, MobiCard, MasterCard on-line, Visa on-line.

Деловые качества:

Целеустремленность, ответственность, коммуникабельность, пунктуальность, умение работать в команде, способность самостоятельно принимать решения, стрессоустойчивость.

Увлечения:

Горные лыжи, дайвинг.

Дополнительная информация:

Водительское удостоверение категории "В", собственный автомобиль.

Высшее образование

2010

Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана, Киев

Кредитно-экономический, Банковское дело

Знание языков

Украинский — родной

Английский — могу проходить интервью

Русский — свободно владею