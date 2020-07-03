Репетитор английского и немецкого языков, перевод текстов, поиск информации в интернете.

Я преподаватель английского и немецкого языков по Skype, в то же время я работаю в немецкой компании как удаленный сотрудник - e-Assistentin в течение последних 5 лет. Как e-Assistantin я выполняла различные задачи в Интернете: поиск информации в Интернете, перевод документов на немецкий, русский, английский-немецкий, английский-русский, выписка отдельных фрагментов из книги, исправление презентаций в Power Point...