Все виды ретуши, коллажирование, обтравка

Контакты

Телефон: +38-068-8932317

Email: [email protected]

ICQ: 358891730

Цели и ожидания

-удалённая работа на постоянной основе

Опыт работы в:

-Adobe Photosop, Lightroom,

-Corel Draw,

-Corel Painter,

-AutoCAD, ArchiCAD, Компас V7-x

Готов выполнить ретушь любой сложности, обтравка (работаю с большим объемом), цветокоррекция, склейка панорам больших объёмов, подготовка изображений для печати и публикаций в сети.

Специализация - портретная и студийная ретушь, предметная ретушь.

портфолио

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Готов пройти тестовое задание.