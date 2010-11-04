Контакты
Телефон: +38-068-8932317
Email: [email protected]
ICQ: 358891730
Цели и ожидания
-удалённая работа на постоянной основе
Опыт работы в:
-Adobe Photosop, Lightroom,
-Corel Draw,
-Corel Painter,
-AutoCAD, ArchiCAD, Компас V7-x
Готов выполнить ретушь любой сложности, обтравка (работаю с большим объемом), цветокоррекция, склейка панорам больших объёмов, подготовка изображений для печати и публикаций в сети.
Специализация - портретная и студийная ретушь, предметная ретушь.
портфолио
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http://st.free-lance.ru/users/Jozh-18/upload/f_4cc7ef97df3f2.jpg
http://st.free-lance.ru/users/Jozh-18/upload/f_4cc7daa5031fe.jpg
Готов пройти тестовое задание.