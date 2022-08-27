Jrcfyf1704

Надаємо кваліфіковані бухгалтерські послуги по всій території України. Наша команда складається з
фахівців у сфері економіки і фінансів. Рівень освіти, досвід і багаторічний
стаж роботи дозволяє нам надавати широкий спектр послуг в сфері бухгалтерії та
фінансового аналізу.
Наші послуги включають :
- консультаційні питання щодо змін у законодавстві;
- консультації та реєстрація підприємств будь-якої організаційно – правової форми;
- якісний бухгалтерський супровід Вашого бізнесу;
- своєчасне подання бухгалтерської та податкової звітності;
- надійність і якість обслуговування;
- кадровий облік;
- збір та зберігання бухгалтерських документів.Надаємо кваліфіковані бухгалтерські послуги по всій території України. Наша команда складається з
фахівців у сфері економіки і фінансів. Рівень освіти, досвід і багаторічний
стаж роботи дозволяє нам надавати широкий спектр послуг в сфері бухгалтерії та
фінансового аналізу.
Наші послуги включають :
- консультаційні питання щодо змін у законодавстві;
- консультації та реєстрація підприємств будь-якої організаційно – правової форми;
- якісний бухгалтерський супровід Вашого бізнесу;
- своєчасне подання бухгалтерської та податкової звітності;
- надійність і якість обслуговування;
- кадровий облік;
- збір та зберігання бухгалтерських документів.