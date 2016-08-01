Нужен специалист разбирающийся в Prestashop, в его модулях, в настройке этих модулей и их правке. 1)На сайте есть вертикальное меню сделанное из модуля blocktopmenu оно сделано криво и настроено не пойми как. Нужно его настроить, ...
- Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Вертикальное меню на сайте сделано из модуля blocktopmenu-нужно доработать это вертикальное меню, его стили. Нужен спец в этом вопросе.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать правильный перевод шаблона,сайта сделанного на Prestashop. Нужно правильно перевести все от А до Я, включая модули. Отредактировать мои переводы сделаны с помощью Google. Я пробовал переводить с помощью Google-мне не нравится, язык ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать вертикальное меню(модуль?) с подкатегориями,многоуровневое для сайта на Prestashop, хочется такое же как на сайте http://www.moyo.ua/., или подобное, только больше подкатегорий или уровней.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Делаю сайт на Престе. Нужно подкорректировать меню в мобильной(адаптивной) версии. Нужно выстроить в один вертикальный столбик-текст и кнопки меню-в мобильной версии. Оно то почти ровно,но все таки криво,в трех верхних банерах текст и ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте. Делаю сайт на Престе. Нужно подкорректировать меню в мобильной(адаптивной) версии. Нужно выстроить в один вертикальный столбик-текст и кнопки меню-в мобильной версии Оно то почти ровно,но все таки криво,в трех верхних банерах текст и кнопки ...HTML-верстканет заявокЗакрыт9 лет назад