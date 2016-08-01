Jubox

Владимир Чебанов Jubox

 
45 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$3
10 баллов
9 лет назад
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Все отлично. Рекомендую Владимира как хорошего заказчика.
Все сделано на отлично, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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