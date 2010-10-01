Письменные переводы
Здравствуйте, спасибо, что зашли на мою страничку.
Выполнение письменных переводов на различные тематики (но не технические):
- английский-русский
-русский-английский
- французский-русский
Владение языками:
русский - родной
английский - профессионально
французский - средне
Выпускница Смоленского Государственного Университета, факультета иностранных языков, опыт работы с сфере перевода - 1,5 года.
Начинающий фрилансер.
Недорогие расценки.
2-3 $ за 1000 знаков.
пишите на адрес [email protected] или на icq, skype
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