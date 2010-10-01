Письменные переводы

Здравствуйте, спасибо, что зашли на мою страничку.

Выполнение письменных переводов на различные тематики (но не технические):

- английский-русский

-русский-английский

- французский-русский

Владение языками:

русский - родной

английский - профессионально

французский - средне

Выпускница Смоленского Государственного Университета, факультета иностранных языков, опыт работы с сфере перевода - 1,5 года.

Начинающий фрилансер.

Недорогие расценки.

2-3 $ за 1000 знаков.

пишите на адрес [email protected] или на icq, skype