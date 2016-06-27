Juicer_Team

Аудит и построение отделов продаж с 0
Александр Олешко
Бизнес тренер, совладелец 2х рекламных агентств, практикующий психотерапет
8 лет в маркетинге
9 лет в продажах
Построил более 22 отделов продаж
Готов делиться своим опытом в 3000 прочитанных книг, 3500 часов обучения по продажам и маркетингу и более 1500 часов проведенных мною тренингов и семинаров
Я отношусь к компании как к живому организму, рассматривая все
элементы бизнеса в комплексе, начиная с сознания собственника и заканчивая
действиями менеджера по продажам. Продукт который мы командой разрабатывали и
тестировали больше 1 года уже увеличивает продажи.
За первые 3 месяца этого года наши клиенты заработали больше 35 000 000