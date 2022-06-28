Добрый день!

Меня зовут Ульяна. По образованию я преподаватель английского и китайского языков. Также прошла курсы переквалификации по направлению "перевод и переводоведение". Работаю по профессии более 4 лет. Уровень владения английским языком C1, китайским - HSK4. Переводами занимаюсь в качестве приятной подработки. Качественно выполню ваш заказ в заданный срок. На этом сайте я новичок, поэтому буду рада любому предложению за достойную цену!