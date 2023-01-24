Всем здравствуйте в этом чате!
Обо мне ??:
Меня зовут Юля, мне 23
Имею высшее художественное образование, 5 лет практики работы с людьми в творческой сфере. Преподаю: академический рисунок, живопись, анатомия, ДПИ. Являюсь арт-терапевтов. Так же занимаюсь спортом, стою на гвоздях, изучаю психологию и учу Английский.
Про веб дизайн:
Я начинающий веб дизайнер. С огромной любовью работаю с людьми и программами. За качественную работу и коннект. Я имею небольшой опыт в этой сфере (меньше месяца), но активно учусь :)
Что могу предложить:
• Уже неплохо владею figma и photoshop
• Сделаю дизайн сайта такой, чтобы устраивало именно Вас
• Карточки OZON, WB
• Упакую инфопродукты (гайды, чек листы, презентации)
• Дизайн ваших продуктов (например дизайн открыток, закладок для книг)
• Ваши предложения тоже рассмотрю, если чего-то нет в списке!
Про почерк моих работ:
Я за минимализм. Считаю, что минимализм это про комфорт, новаторство, продажи. Психология минимализма говорит о том, что чем меньше, тем дороже выглядит :) Минимализм и сочетание сложных оттенков в не времени. Но если вы считаете иначе, мы так же сработаемся, потому что я всегда готова к экспериментам ;)
Резюме глянуть тут: https://t.me/juwebdesing
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