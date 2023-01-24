Web дизайнер, художник с высшим образованием

Всем здравствуйте в этом чате!

Обо мне ??:

Меня зовут Юля, мне 23

Имею высшее художественное образование, 5 лет практики работы с людьми в творческой сфере. Преподаю: академический рисунок, живопись, анатомия, ДПИ. Являюсь арт-терапевтов. Так же занимаюсь спортом, стою на гвоздях, изучаю психологию и учу Английский.

Про веб дизайн:

Я начинающий веб дизайнер. С огромной любовью работаю с людьми и программами. За качественную работу и коннект. Я имею небольшой опыт в этой сфере (меньше месяца), но активно учусь :)

Что могу предложить:

• Уже неплохо владею figma и photoshop

• Сделаю дизайн сайта такой, чтобы устраивало именно Вас

• Карточки OZON, WB

• Упакую инфопродукты (гайды, чек листы, презентации)

• Дизайн ваших продуктов (например дизайн открыток, закладок для книг)

• Ваши предложения тоже рассмотрю, если чего-то нет в списке!

Про почерк моих работ:

Я за минимализм. Считаю, что минимализм это про комфорт, новаторство, продажи. Психология минимализма говорит о том, что чем меньше, тем дороже выглядит :) Минимализм и сочетание сложных оттенков в не времени. Но если вы считаете иначе, мы так же сработаемся, потому что я всегда готова к экспериментам ;)

Резюме глянуть тут: https://t.me/juwebdesing