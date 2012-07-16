Контент-менеджер.
Наполнение сайтов, (Поиск, обработка информации, набор, форматирование текстов).
Копирайтер, рерайтер.
Студия ОРИ (создание сайтов)
Вычитка, редактирование текстов, картинок, фотографий, поддержка web-сайтов, модерирование и оперативное наполнение сайтовв информацией заказчика.
Уверенный, опытный пользователь ПК, Internet, базовый Photoshop
http://rvbar.ru/, http://www.santamaria.com.ua/ru/, http://www.zveri.ori-art.com/female.html, http://avatarfilm.tv
Наполнение сайтов
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от $2000
от 2 дней
#3777
Редактирование и Корректура
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от $2000
от 2 дней
#5992
Копирайтинг
нет отзывов
от $2000
от 2 дней
#10497