Juka

Юлия Кутепова Juka

 
49 летУкраина/Донецк
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Контент-менеджер.

Наполнение сайтов, (Поиск, обработка информации, набор, форматирование текстов).

Копирайтер, рерайтер.

Студия ОРИ (создание сайтов)

Вычитка, редактирование текстов, картинок, фотографий, поддержка web-сайтов, модерирование и оперативное наполнение сайтовв информацией заказчика.

Уверенный, опытный пользователь ПК, Internet, базовый Photoshop

http://rvbar.ru/, http://www.santamaria.com.ua/ru/, http://www.zveri.ori-art.com/female.html, http://avatarfilm.tv

Photoshop
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $2000
от 2 дней
#3777
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2000
от 2 дней
#5992
Копирайтинг
нет отзывов
от $2000
от 2 дней
#10497