Меньше слів - більше діла!

Трохи розповім про себе, мене звати Юлія, мені 26 років. Дуже полюбляю читати на різних мовах, тому і вирішила займатися справою яка лежить мені до душі))

Я ваш новий та вірний помічник з набору та перекладу текстів. Добре володію декількома мовами: українською, російською, польскою, німецькою та базовими навичками англійської. З задоволенням буду вам допомогати, адже допомога зайвою не буває. Роботу виконую швидко та якісно на результат. Розпочавши роботу закінчую їх вчасно, та без втрати якості. Сподіваюся на довготривалу співпрацю. Дякую за увагу!