Верстка HTML5, CSS3, из PSD, адаптивная верстка сайтов
Знания и навыки:
- HTML5,CSS3;
- JQuery;
- Bootstrap;
- Less;
- Gulp;
- Адаптивная/Резиновая верстка;
- Кроссбраузерная вёрстка;
- Валидная вёрстка по стандартам W3C;
- Внедрение плагинов;
- Подключение нестандартных шрифтов;
- Видео-фон;
- Parallax-эффект;
- Корректировка.
Работу выполняю качественно и в сроки. На связи 24/7.
Почта: [email protected]
Telergram: @Julia_Mart
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Портфолио
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