Jul_Ryabkova

Юлия Jul_Ryabkova

 
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Верстка HTML5, CSS3, из PSD, адаптивная верстка сайтов

Знания и навыки:

  • HTML5,CSS3;
  • JQuery;
  • Bootstrap;
  • Less;
  • Gulp;
  • Адаптивная/Резиновая верстка;
  • Кроссбраузерная вёрстка;
  • Валидная вёрстка по стандартам W3C;
  • Внедрение плагинов;
  • Подключение нестандартных шрифтов;
  • Видео-фон;
  • Parallax-эффект;
  • Корректировка.
Мой сайт:  http://july-webmaster.ru/

Работу выполняю качественно и в сроки. На связи 24/7.

Почта: [email protected]

Telergram: @Julia_Mart

Верстка сайтаАдаптивная верстка сайтаHTMLBootstrapjQueryGulp
Портфолио