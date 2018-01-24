Верстка HTML5, CSS3, из PSD, адаптивная верстка сайтов

Знания и навыки:

HTML5,CSS3;

JQuery;

Bootstrap;

Less;

Gulp;

Адаптивная/Резиновая верстка;

Кроссбраузерная вёрстка;

Валидная вёрстка по стандартам W3C;

Внедрение плагинов;

Подключение нестандартных шрифтов;

Видео-фон;

Parallax-эффект;

Корректировка.

Работу выполняю качественно и в сроки. На связи 24/7.

Почта: [email protected]

Telergram: @Julia_Mart