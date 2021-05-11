Jul_ia

Юлия Jul_ia

 
30 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Качественно, быстро, креативно.
  • Дизайн печатной продукции различных типов;
  • Разработка фирменного стиля, логотипа;
  • Уверенное знание графических программ Figma, Photoshop, Coreldraw, Axure, Invision, Illustrator(базовые), ArhiCAD;
  • Навыки взаимодействия с заказчиками;
  • Отрисовка макетов сайтов или отдельных его страниц;
  • Подготовка макетов в печать;
  • Придумывание дизайна сайтов, отдельных страниц;
  • Создание иконок, иллюстраций для сайтов, баннеров;
  • Рисование скетчей, а также отрисовка их в векторе для игр (разукрашка);
  • Создание инфографики;
  • Креативность, чувство цвета и стиля, творческий подход;
  • Аккуратность, исполнительность, внимание к деталям.
Дизайн сайтаFigmaCorelDRAWIllustratorPhotoshopИнфографика
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