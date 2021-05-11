Качественно, быстро, креативно.
- Дизайн печатной продукции различных типов;
- Разработка фирменного стиля, логотипа;
- Уверенное знание графических программ Figma, Photoshop, Coreldraw, Axure, Invision, Illustrator(базовые), ArhiCAD;
- Навыки взаимодействия с заказчиками;
- Отрисовка макетов сайтов или отдельных его страниц;
- Подготовка макетов в печать;
- Придумывание дизайна сайтов, отдельных страниц;
- Создание иконок, иллюстраций для сайтов, баннеров;
- Рисование скетчей, а также отрисовка их в векторе для игр (разукрашка);
- Создание инфографики;
- Креативность, чувство цвета и стиля, творческий подход;
- Аккуратность, исполнительность, внимание к деталям.
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