Создание креативных векторных иллюстраций EPS, логотипов, уникальный дизайн PSD любой сложности и стиля.
Создание фирменного стиля под ключ для групп и бизнес страниц в соц. сетях.
Быстро, качественно, со вкусом.
SMM специалист:
Специализации (сертификаты в наличии): Специалист по трафику из соц. сетей., Администратор страниц Фейсбук.
Продвижение и раскрутка вашего проекта в соц.сетях.
Администрирование бизнес страниц в Facebook, а также Вконтакте, Одноклассники:
- ведение группы (паблика, бизнес страницы);
- создание опросов, конкурсов;
- осуществление поиска групп/пабликов, для сотрудничества и рекламы;
- ежедневная публикация новостей на тематику группы;
- привлечение целевой аудитории. Постепенное увеличение кол-ва участников (платными и бесплатными способами);
- настройка таргетной рекламы;
- удаление спама и не корректных комментариев;
- наполнение группы контентом (фото, аудио, видео материалами);
- общение с аудиторией, ответы на вопросы от подписчиков;
- создание теплой атмосферы в группе.
Примеры работ: https://www.facebook.com/shopogolic
К работе похожу ответственно. Заказы выполняю качественно и в срок.
Всегда прислушиваюсь к комментариям заказчика и стараюсь работать с учетом всех пожеланий.