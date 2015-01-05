Уникальный дизайн PSD, EPS / Векторные иллюстрации / Сайт компании / SMM специалист

Создание креативных векторных иллюстраций EPS, логотипов, уникальный дизайн PSD любой сложности и стиля.

Создание фирменного стиля под ключ для групп и бизнес страниц в соц. сетях.

Быстро, качественно, со вкусом.

SMM специалист:

Специализации (сертификаты в наличии): Специалист по трафику из соц. сетей., Администратор страниц Фейсбук.

Продвижение и раскрутка вашего проекта в соц.сетях.

Администрирование бизнес страниц в Facebook, а также Вконтакте, Одноклассники:

- ведение группы (паблика, бизнес страницы);

- создание опросов, конкурсов;

- осуществление поиска групп/пабликов, для сотрудничества и рекламы;

- ежедневная публикация новостей на тематику группы;

- привлечение целевой аудитории. Постепенное увеличение кол-ва участников (платными и бесплатными способами);

- настройка таргетной рекламы;

- удаление спама и не корректных комментариев;

- наполнение группы контентом (фото, аудио, видео материалами);

- общение с аудиторией, ответы на вопросы от подписчиков;

- создание теплой атмосферы в группе.

Примеры работ: https://www.facebook.com/shopogolic

https://vk.com/shopogolicnet

К работе похожу ответственно. Заказы выполняю качественно и в срок.

Всегда прислушиваюсь к комментариям заказчика и стараюсь работать с учетом всех пожеланий.