Jule4ek87

Юлия Jule4ek87

 
36 летРоссия/Лиски
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Образование:

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет

Специальность: Теплогазоснабжение населенных мест и предприятий

Предлагаю услуги:

-Проектирование систем водоснабжения и водоотведения  многоквартирных и индивидуальных жилых домов,  общественных зданий.

-Проектирование систем систем газоснабжения (природный газ)котельных, коттеджных посёлков, многоквартирных и индивидуальных жилых домов.

-Оцифровка и оформление чертежей в AutoCAD

Обладаю знаниями: AutoCAD, MS Office

Опыт работы в сфере проектирования- 5 лет.

За плечами много выполненных, успешно прошедших экспертизу и функционирующих объектов.

AutoCAD
Портфолио