Образование:
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
Специальность: Теплогазоснабжение населенных мест и предприятий
Предлагаю услуги:
-Проектирование систем водоснабжения и водоотведения многоквартирных и индивидуальных жилых домов, общественных зданий.
-Проектирование систем систем газоснабжения (природный газ)котельных, коттеджных посёлков, многоквартирных и индивидуальных жилых домов.
-Оцифровка и оформление чертежей в AutoCAD
Обладаю знаниями: AutoCAD, MS Office
Опыт работы в сфере проектирования- 5 лет.
За плечами много выполненных, успешно прошедших экспертизу и функционирующих объектов.
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Портфолио
- Сети газоснабжения107 просмотров
- Наружные сети водоснабжения и водоотведения163 просмотра
- Сети водоснабжения155 просмотров