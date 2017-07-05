Образование:

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет

Специальность: Теплогазоснабжение населенных мест и предприятий

Предлагаю услуги:

-Проектирование систем водоснабжения и водоотведения многоквартирных и индивидуальных жилых домов, общественных зданий.

-Проектирование систем систем газоснабжения (природный газ)котельных, коттеджных посёлков, многоквартирных и индивидуальных жилых домов.

-Оцифровка и оформление чертежей в AutoCAD

Обладаю знаниями: AutoCAD, MS Office

Опыт работы в сфере проектирования- 5 лет.

За плечами много выполненных, успешно прошедших экспертизу и функционирующих объектов.