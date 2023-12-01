Виконую роботу якісно та швидко
Я- ваша найкраща помічниця у будь-якій справі!
З задоволенням наберу, відредагую перекладу будь-який текст, зроблю це якісно та швидко.
Досконало знаю українську, російську та англійську мови, вивчаю німецьку та французьку.
Займаюся наповненням сайтів, анімацією, презентацією, також копірайтінгом, неймінгом та рерайтінгом.
Ринок фриланс-послуг у даний час досить розвинений у Європі та США і має стрімкий розвиток в Україні та країнах СНД.
Я працюю на результат і виконую замовлення за дуже гарну ціну.
Буду рада співпрацювати!