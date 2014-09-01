Перевод текстов.

Аксюта Юлия Петровна Украина, обл. Донецкая, г. ДружковкаОбразование:Среднее специальное ( Педагогическое училище - Учитель начальных классов, педагог организатор)Высшее (Педагогический университет - Учитель начальных классов, учитель английского языка)Работа:С 01.09.2014 по 31.09.2016гг. Работала педагогом организатором. Заменяла учителей английского языка. Также подготавливаю детей начальных классов и детей дошкольного возраста к школе по английскому языку. На данный момент в дикретном отпуске.