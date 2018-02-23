JuliLarina

Ларина Юлия Яковлевна
+7 (985) 4236903
Место жительства: Москва
Образование: высшее филологическое
Московский Государственный Педагогический Университет им. Ленина (1998-2004)
Специальность: филология
Государственные курсы иностранных языков (2006-2009)
Специальность: английский язык
Опыт работы:
2002-2005 ИД «Астрель», Москва
Должность: внештатный редактор-корректор
Обязанности: корректура, сверка, редактирование художественных и научно-популярных текстов, учебных пособий
ИД «Первое сентября»
Должность: внештатный журналист
Обязанности: написание статей, рецензирование педагогической литературы
2005-2007
ИД АСТ, Москва
Должность: литературный редактор
Обязанности: редактирование переводной литературы
2008-2010
ИД «Экономика и жизнь», газета «Юрист»
Должность: литературный редактор
Обязанности: редактирование статей юридической тематики
с 2010
Фриланс
Художественный и технический перевод
Рерайт
Копирайт
Дополнительно:
- продвинутый английский, базовый немецкий
- опытный пользователь ПК
- опыт работы с графическими программами, навыки веб-дизайна
- знание принципов контент-маркетинга и seo-оптимизации