JuliLarina

Юлия JuliLarina

 
44 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Резюме

Ларина Юлия Яковлевна

[email protected]

+7 (985) 4236903

Место жительства: Москва

Образование: высшее филологическое

Московский Государственный Педагогический Университет им. Ленина (1998-2004) 

Специальность: филология

Государственные курсы иностранных языков (2006-2009) 

Специальность: английский язык

Опыт работы:

2002-2005 ИД «Астрель», Москва 

Должность: внештатный редактор-корректор

Обязанности: корректура, сверка, редактирование художественных и научно-популярных текстов, учебных пособий

ИД «Первое сентября»

Должность: внештатный журналист

Обязанности: написание статей, рецензирование педагогической литературы

2005-2007

ИД АСТ, Москва 

Должность: литературный редактор

Обязанности: редактирование переводной литературы

2008-2010

ИД «Экономика и жизнь», газета «Юрист»

Должность: литературный редактор

Обязанности: редактирование статей юридической тематики

с 2010 

Фриланс

Художественный и технический перевод

Рерайт

Копирайт

Дополнительно:

- продвинутый английский, базовый немецкий

- опытный пользователь ПК

- опыт работы с графическими программами, навыки веб-дизайна

 - знание принципов контент-маркетинга и seo-оптимизации