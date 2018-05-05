JuliPoliOmeli

Продающие тексты, статьи, техническая документация на любые темы. Уникальность каждой работы. Работаю "с душой"!

Доброго времени суток!

Работаю в области ИТ и интернет-технологий с 2004 года. Четко соблюдаю сроки и ТЗ.

Помагаю определиться с конечным результатом Вашего проекта, если есть необходимость.

Выполняю все виды работ по написанию текстов на любые темы: продающие тексты, статьи, тексты на главную страницу, наполнения разделов, работы по рерайтингу, коммерческие предложения, техническая документация (концепция проекта, ТЗ), презентации.

Цены на услуги

1. Копирайтинг для сайтов от 5 до 20 $ (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов).

- На главную страницу - 15 - 20 $.

- Тексты в разделы - 6 - 10 $.

- Продающие тексты - 10 - 20 $.

- Информационные тексты - 5 - 8 $.

- Пресс-релизы, обзоры 7 - 15 $.

- Описания товаров (до 500 знаков) - 3 - 5 $ за одно описание.

2. Рерайтинг от 2 до 4 $ (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов).

Стоимость всех остальных видов работ (разработка коммерческих преложений, презетнаций, технической документации) оговаривается индивидуально.