Julia-Loley

ФИО: Бущик Юлия Николаевна
Дата рождения: 9 октября 1985
Возраст (полных лет): 23
Район проживания: Московский
Адрес: ул. Звёздная, д. 20А, кв. 65
Координаты: тел. 8 921 347 90 54
e-mail: [email protected]
Образование:
2002 – 2007 – Санкт-Петербургский государственный университет
Факультет журналистики
Специальность: журналистика
Кафедра международной журналистики
Дневное отделение
Опыт работы:
Сентябрь 2002 – май 2003 – журнал «Рио каталог», издательство «Асток»
Журналист
Профиль деятельности: специализированное издание, публикующее материалы рекламного характера
Должностные обязанности: проведение интервью, написание статей рекламного характера
Июнь 2003 – июль 2004 – журнал «Женский Петербург»
Координатор сайта
Профиль деятельности: женский журнал, ориентированный на возрастную категорию 30-60 лет
Должностные обязанности: координация сайта журнала, поддержание форумов, создание новых тем для обсуждений, написание статей на различные тематики
Август 2004 – декабрь 2004 – Администрация Василеостровского района
Заместитель пресс-секретаря
Профиль деятельности: улучшение условий жизни жителям данного района
Должностные обязанности: участие в пресс-конференциях, проведение социологических опросов
Январь 2005 – май 2005 – телеканал СТО, PR-отдел
Специалист по маркетингу
Профиль деятельности: PR-кампания телеканала СТО
Должностные обязанности: написание пресс-релизов, проведение PR-акций, участие в телепрограммах канала СТО
Июнь 2005 – июнь 2006 – всероссийское специализированное издание «Психологическая газета»
Журналист
Профиль деятельности: издание для определённого круга аудитории – профессиональных или начинающих психологов, любителей, людей, интересующихся данной наукой
Должностные обязанности: посещение специализированных материалов, написаний статей, участие в социологических опросах и статистиках
Июль 2006 – декабрь 2006 – газета «Собственное мнение»
Корреспондент
Профиль деятельности: районное издание, сообщающее жителям данного района о важнейших событиях и мероприятиях
Должностные обязанности: проведение социологических опросов, написание статей, предложение новых идей и пр.
Январь 2007 – апрель 2007 – издательство «Меридиан»
Менеджер по продажам
Профиль деятельности: изготовление полиграфической продукции, выпуск собственного рекламного каталога
Должностные обязанности: продажа мест в рекламном каталоге и полиграфической продукции (поиск клиентов, активный обзвон, проведение презентаций перед потенциальными клиентами, составление договоров, ведение процесса купли-продажи полностью)
С мая 2007 по декабрь 2008 – работа в сфере управление персоналом от помощника менеджера по персоналу до руководителя отдела персонала
Профессиональные навыки:
Владение ПК – уверенный пользователь (Microsoft Word, Excel, Adobe Photoshop, Bat!, Internet)
Знание иностранных языков: английский (базовый уровень), немецкий (чтение, перевод со словарём)
Личные качества: амбициозность, целеустремлённость, ответственность, обаятельность, коммуникабельность, инициативность, исполнительность, грамотная, хорошо поставленная речь, организаторские способности
Увлечения и хобби: художественно-литературное творчество (пишу криминальные драмы, раньше сочиняла стихи); прогулки по городу, поездки в пригороды, встречи с друзьями, кино, плавание
Дополнительная информация:
Ищу работу прежде всего для саморазвития и опыта. На данный период времени материальный достаток, карьерный рост не входят в список моих приоритетов.
Готова рассмотреть предложения территориально отдалённые от места моего проживания, а также предложения с частичной занятостью.
Рекомендации
Имеются письменные характеристики с прошлых мест работы