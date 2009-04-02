Julia-Loley

Пишу на любые темы. Сроки гарантирую.

ФИО: Бущик Юлия Николаевна

Дата рождения: 9 октября 1985

Возраст (полных лет): 23

Район проживания: Московский

Адрес: ул. Звёздная, д. 20А, кв. 65

Координаты: тел. 8 921 347 90 54

e-mail: [email protected]

Образование:

2002 – 2007 – Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет журналистики

Специальность: журналистика

Кафедра международной журналистики

Дневное отделение

Опыт работы:

Сентябрь 2002 – май 2003 – журнал «Рио каталог», издательство «Асток»

Журналист

Профиль деятельности: специализированное издание, публикующее материалы рекламного характера

Должностные обязанности: проведение интервью, написание статей рекламного характера

Июнь 2003 – июль 2004 – журнал «Женский Петербург»

Координатор сайта

Профиль деятельности: женский журнал, ориентированный на возрастную категорию 30-60 лет

Должностные обязанности: координация сайта журнала, поддержание форумов, создание новых тем для обсуждений, написание статей на различные тематики

Август 2004 – декабрь 2004 – Администрация Василеостровского района

Заместитель пресс-секретаря

Профиль деятельности: улучшение условий жизни жителям данного района

Должностные обязанности: участие в пресс-конференциях, проведение социологических опросов

Январь 2005 – май 2005 – телеканал СТО, PR-отдел

Специалист по маркетингу

Профиль деятельности: PR-кампания телеканала СТО

Должностные обязанности: написание пресс-релизов, проведение PR-акций, участие в телепрограммах канала СТО

Июнь 2005 – июнь 2006 – всероссийское специализированное издание «Психологическая газета»

Журналист

Профиль деятельности: издание для определённого круга аудитории – профессиональных или начинающих психологов, любителей, людей, интересующихся данной наукой

Должностные обязанности: посещение специализированных материалов, написаний статей, участие в социологических опросах и статистиках

Июль 2006 – декабрь 2006 – газета «Собственное мнение»

Корреспондент

Профиль деятельности: районное издание, сообщающее жителям данного района о важнейших событиях и мероприятиях

Должностные обязанности: проведение социологических опросов, написание статей, предложение новых идей и пр.

Январь 2007 – апрель 2007 – издательство «Меридиан»

Менеджер по продажам

Профиль деятельности: изготовление полиграфической продукции, выпуск собственного рекламного каталога

Должностные обязанности: продажа мест в рекламном каталоге и полиграфической продукции (поиск клиентов, активный обзвон, проведение презентаций перед потенциальными клиентами, составление договоров, ведение процесса купли-продажи полностью)

С мая 2007 по декабрь 2008 – работа в сфере управление персоналом от помощника менеджера по персоналу до руководителя отдела персонала

Профессиональные навыки:

Владение ПК – уверенный пользователь (Microsoft Word, Excel, Adobe Photoshop, Bat!, Internet)

Знание иностранных языков: английский (базовый уровень), немецкий (чтение, перевод со словарём)

Личные качества: амбициозность, целеустремлённость, ответственность, обаятельность, коммуникабельность, инициативность, исполнительность, грамотная, хорошо поставленная речь, организаторские способности

Увлечения и хобби: художественно-литературное творчество (пишу криминальные драмы, раньше сочиняла стихи); прогулки по городу, поездки в пригороды, встречи с друзьями, кино, плавание

Дополнительная информация:

Ищу работу прежде всего для саморазвития и опыта. На данный период времени материальный достаток, карьерный рост не входят в список моих приоритетов.

Готова рассмотреть предложения территориально отдалённые от места моего проживания, а также предложения с частичной занятостью.

Рекомендации

Имеются письменные характеристики с прошлых мест работы