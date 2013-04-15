Копирайтинг, статьи, рецензии

Добрый день.

Меня зовут Юлия, и я автор статей, а также рецензий на книги и фильмы, что говорит о том, что я много читаю и неплохо разбираюсь в кинематографе.

И так, по порядку.

1. Умения:

1.1. Написание статей на различные темы, а также текстов, описаний до 1000 знаков без пробелов и более;

1.2. Написание рецензий на книги, а также фильмы, этим не ограничиваясь;

1.3. Возможность осуществления переводов. Совершенное знание украинского, а также русского языка.

2. Обо мне:

2.1. Образование:

- Национальный Технический Университет Украины „КПИ” (Факультет Социологии).

2.2. Дипломы:

- Квалификация бакалавра Социологии;

- Квалификация Специалиста «Социальная работа»;

- Pre-Intermediate Certificate, The London School Of English.

3. Знание языков:

3.1. Украинский – эксперт;

3.2. Русский – эксперт;

3.3. Английский – выше среднего.

4. Профессиональные навыки:

4.1. Уверенный пользователь (МS Office, Internet);

4.2. Ведение таких блогов, как Facebook, Wordpress, LiveJournal, Twitter и другие.

5. Профессиональный опыт:

- Знание рынка электротехнических изделий, реле и микропроцессорной аппаратуры, а также основ химической отрасли, на протяжении более 8 лет.

6. Интересы:

Писательство, чтение, изучение английского языка.

7. Достижения:

- Собственная серия книг, определяющаяся жанром фэнтези, под названием «Моя равномерность»;

8. Мои контактные данные:

- E-mail: [email protected].