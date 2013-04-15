Добрый день.
Меня зовут Юлия, и я автор статей, а также рецензий на книги и фильмы, что говорит о том, что я много читаю и неплохо разбираюсь в кинематографе.
И так, по порядку.
1. Умения:
1.1. Написание статей на различные темы, а также текстов, описаний до 1000 знаков без пробелов и более;
1.2. Написание рецензий на книги, а также фильмы, этим не ограничиваясь;
1.3. Возможность осуществления переводов. Совершенное знание украинского, а также русского языка.
2. Обо мне:
2.1. Образование:
- Национальный Технический Университет Украины „КПИ” (Факультет Социологии).
2.2. Дипломы:
- Квалификация бакалавра Социологии;
- Квалификация Специалиста «Социальная работа»;
- Pre-Intermediate Certificate, The London School Of English.
3. Знание языков:
3.1. Украинский – эксперт;
3.2. Русский – эксперт;
3.3. Английский – выше среднего.
4. Профессиональные навыки:
4.1. Уверенный пользователь (МS Office, Internet);
4.2. Ведение таких блогов, как Facebook, Wordpress, LiveJournal, Twitter и другие.
5. Профессиональный опыт:
- Знание рынка электротехнических изделий, реле и микропроцессорной аппаратуры, а также основ химической отрасли, на протяжении более 8 лет.
6. Интересы:
Писательство, чтение, изучение английского языка.
7. Достижения:
- Собственная серия книг, определяющаяся жанром фэнтези, под названием «Моя равномерность»;
8. Мои контактные данные:
- E-mail: [email protected].