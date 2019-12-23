Транскрибация аудио/видео в текст. Работа с Excel.

Сделаю качественную транскрибацию из аудио/видео в текст. Грамотна и ответственна. В прошлом экономист, в настоящем - в отпуске по уходу за ребенком. Работа будет сделана качественно и в срок. Так как новичок здесь пока беру за свою работу немного, всего 8 руб за минуту записи. Также принимаю заказы по Excel. Осуществлю перенос данных с бумажного носителя, с pdf-файла в Excel, систематизирую данные и т.д.