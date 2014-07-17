Julia-Sidorenko

Сидоренко Юлия Ивановна

Цель: получение должности .

Дата рождения: 7 июля 1993 года, возраст: 20 лет.

Семейное положение: не замужем.

Адрес: г. Одесса, ул. Генуезская, 22.

Телефон: (063) 618-06-88, E-mail: [email protected]

Образование:

2011 г. – 2015 г. Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, специальность – менеджер- экономист.

Дополнительное образование:

2013 г. (4 месяца) – Одесская школа моделей. «Одесская федерация моделей».

Знание языков: украинский, русский – родные, английский – средний уровень.

Навыки работы с компьютером

Уверенный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point,), навыки работы с Интернет (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox) и электронной почтой.

Личные качества: аналитическое мышление, умение быстро ориентироваться в сложившейся ситуации и самостоятельно принимать решения, быстрая обучаемость, ответственность, целеустремленность, настойчивость и стремление к профессиональному росту.