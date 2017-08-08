Менеджер по продажам (технический менеджер)

Техническийменеджер с 4-летним опытом в качестве технической поддержки и непосредственно

продаж гидравлического оборудования (индустриальная гидравлика). Руководитель

отдела, обучение новых сотрудников (опыт 2,5 года).

Обязанности:

· Подбор оборудования согласно спецификациям или подбораналогов по номенклатуре.

· Техническая поддержка: консультирование клиентов опродукции, устранение неисправностей в работе оборудования, работа с

гидравлическими схемами и чертежами.

· Продажа гидравлики: расчет стоимости, подготовка коммерческихпредложений, заказ компонентов у поставщика, контроль процесса/сроков поставки,

полное ведение заказа покупателя на всех этапах, продвижение продуктов на рынке, все аспекты клиентскогосервиса, взаимодействие с сотрудниками склада по отгрузкам товара, механическая

«перекомплектация» оборудования при необходимости (замена катушек на другое

напряжение, например).

· Взаимодействие с клиентами, поиск новых клиентов, участиев выставках, оценка потребностей и интересов клиента, встречи с клиентами, инженерами,

оценка входящих заявок и звонков на предмет потенциальных постоянных клиентов, холодные

звонки, развитие новых и имеющихся отношений с клиентами.

· Подготовка и согласование договоров, подготовкатехнической документации, руководств пользователей.

· Обучение новых сотрудников, организация работыподчиненных, контроль над функционированием отдела и стратегий по выполнению

плана.