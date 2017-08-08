Техническийменеджер с 4-летним опытом в качестве технической поддержки и непосредственно
продаж гидравлического оборудования (индустриальная гидравлика). Руководитель
отдела, обучение новых сотрудников (опыт 2,5 года).
Обязанности:
· Подбор оборудования согласно спецификациям или подбораналогов по номенклатуре.
· Техническая поддержка: консультирование клиентов опродукции, устранение неисправностей в работе оборудования, работа с
гидравлическими схемами и чертежами.
· Продажа гидравлики: расчет стоимости, подготовка коммерческихпредложений, заказ компонентов у поставщика, контроль процесса/сроков поставки,
полное ведение заказа покупателя на всех этапах, продвижение продуктов на рынке, все аспекты клиентскогосервиса, взаимодействие с сотрудниками склада по отгрузкам товара, механическая
«перекомплектация» оборудования при необходимости (замена катушек на другое
напряжение, например).
· Взаимодействие с клиентами, поиск новых клиентов, участиев выставках, оценка потребностей и интересов клиента, встречи с клиентами, инженерами,
оценка входящих заявок и звонков на предмет потенциальных постоянных клиентов, холодные
звонки, развитие новых и имеющихся отношений с клиентами.
· Подготовка и согласование договоров, подготовкатехнической документации, руководств пользователей.
· Обучение новых сотрудников, организация работыподчиненных, контроль над функционированием отдела и стратегий по выполнению
плана.