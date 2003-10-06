Wow! Обережно, відмінні тексту, озвучення та переклад! Поки що хтось обіцяє, я роблю!??

Wow! Обережно, відмінні тексту, озвучення та переклад! Поки що хтось обіцяє, я роблю!??

??Привіт! Мене звуть Julia і я копірайтер, рерайтер, перекладач (українська, англійська, німецька, російська), а також озвучую YouTube канали). Я та моя сім'я з України. Мені трохи більше 19 років. А ще, якщо вам цікаво, не боюся висоти, але боюся проспати і виконати роботу, що не задовольняє замовнику. Тому працюю щиро, виконую все на відмінно!??

Не вірите, перевірте самі!??