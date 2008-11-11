Julia1234

Юлия Julia1234

 
35 летРоссия/Астрахань
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Ищу работу по напечатанию курсовых, рефератов, текста.

Резюме

на должность бухгалтера

Бессалова Юлия Владимировна

Дата рождения: 06 сентябрь 1988г.

Гражданство: Россия

Телефон: +7(964) 888-03-42

Эл. почта: [email protected] Семейное положение:

не замужем

Желаемый график работы: полный рабочий день

Цель

Соискание должности бухгалтера

Образование

2004-2009 Московский государственный университет экономики, статистики и информатики

Факультет «менеджмент организации»

Специальность «менеджер»

Опыт работы

04.2013-12.2013г ИП Нарутазаев Е.Б.

Должность: бухгалтер

- Занесение информации в базу данных на основании первичных документов.

- Оформление первичной документации (касса, авансовые отчеты, счета-фактуры, накладные, поступление товара, работа с покупателями и заказчиками, счета, платежные п; акты);

- Учет и контроль товаров ( покупка, реализация, акты сверок с поставщиками/покупателями, инвентаризация товаров);

- Ведение кассовой книги;

- разноска банковских документов в программе Банк-клиент

- Ведение кадровой работы (прием-увольнение, ведение личных карточек сотрудников);

- составление договоров с поставщиками и покупателями;

-проведение инвентаризации;

- прием выручки со складов;

- проверка путевых листов;

- работа в программе 1 с бухгалтерия 7; 8 версия

11.11-08.2012 ИП Ахметзянов К.З.

Должность: бухгалтер

- Ведение первичной документации с поставщиками и покупателями;

-расчеты с подотчетными лицами;

-ведение кассы;

- оприходование тмц; списание, перемещение;

- операции по реализации товаров и услуг;

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Профессиональные навыки и знания

• Хорошее знание бухгалтерского учета, проводок

• Знание делопроизводства и кадровой работы

• Опытный пользователь ПК: MS Office: Word, Excel, программы банк-клиент,

• Опытный пользователь программы 1 С Бухгалтерия 8.2

Прочее

• Коммуникабельность, активная жизненная позиция

• Целеустремленность

• Стрессоустойчивость

• Стремление к профессиональному росту