Резюме
на должность бухгалтера
Бессалова Юлия Владимировна
Дата рождения: 06 сентябрь 1988г.
Гражданство: Россия
Телефон: +7(964) 888-03-42
Эл. почта: [email protected] Семейное положение:
не замужем
Желаемый график работы: полный рабочий день
Цель
Соискание должности бухгалтера
Образование
2004-2009 Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
Факультет «менеджмент организации»
Специальность «менеджер»
Опыт работы
04.2013-12.2013г ИП Нарутазаев Е.Б.
Должность: бухгалтер
- Занесение информации в базу данных на основании первичных документов.
- Оформление первичной документации (касса, авансовые отчеты, счета-фактуры, накладные, поступление товара, работа с покупателями и заказчиками, счета, платежные п; акты);
- Учет и контроль товаров ( покупка, реализация, акты сверок с поставщиками/покупателями, инвентаризация товаров);
- Ведение кассовой книги;
- разноска банковских документов в программе Банк-клиент
- Ведение кадровой работы (прием-увольнение, ведение личных карточек сотрудников);
- составление договоров с поставщиками и покупателями;
-проведение инвентаризации;
- прием выручки со складов;
- проверка путевых листов;
- работа в программе 1 с бухгалтерия 7; 8 версия
11.11-08.2012 ИП Ахметзянов К.З.
Должность: бухгалтер
- Ведение первичной документации с поставщиками и покупателями;
-расчеты с подотчетными лицами;
-ведение кассы;
- оприходование тмц; списание, перемещение;
- операции по реализации товаров и услуг;
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Профессиональные навыки и знания
• Хорошее знание бухгалтерского учета, проводок
• Знание делопроизводства и кадровой работы
• Опытный пользователь ПК: MS Office: Word, Excel, программы банк-клиент,
• Опытный пользователь программы 1 С Бухгалтерия 8.2
Прочее
• Коммуникабельность, активная жизненная позиция
• Целеустремленность
• Стрессоустойчивость
• Стремление к профессиональному росту