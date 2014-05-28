Бухгалтер по расчету заработной платы

Расчет заработной платы, больничных лисов, отпусков, компенсаций за неиспользованный отпуск, командировок, пособий. Удержание алиментов по исполнительным листам, кредитных платежей. Сфера деятельности- производство. Штат около 900 человек.

Расчет и начисление налогов ФСС, ПФР и ИФНС.

Подготовка, составление и предоставление отчетности по заработной плате ПФР, ФСС, НДФЛ.

Отправка отчетности в электронном виде.

Выписка справок по зарплате.

Формирование платежных документов и реестров на выплату аванса, заработной платы. Формирование платежных документов на перечисление алиментов, кредитных платежей, страховых взносов, НДФЛ.

Формирование проводов и закрытие месяца по заработной плате.

Ведение лицевых счетов по сотрудникам.

Образование высшее, стаж работы 12 лет. Уверенный пользователь ПК, MS Office,1С:ЗУП и УПП (8.2), Парус, Консультант Плюс