Julia1980

Юлия Сенчукова Julia1980

 
43 годаРоссия/Лабинск
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Бухгалтер по расчету заработной платы

Расчет заработной платы, больничных лисов, отпусков, компенсаций за неиспользованный отпуск, командировок, пособий. Удержание алиментов по исполнительным листам, кредитных платежей. Сфера деятельности- производство. Штат около 900 человек.

Расчет и начисление налогов ФСС, ПФР и ИФНС.

Подготовка, составление и предоставление отчетности по заработной плате ПФР, ФСС, НДФЛ.

Отправка отчетности в электронном виде.

Выписка справок по зарплате.

Формирование платежных документов и реестров на выплату аванса, заработной платы. Формирование платежных документов на перечисление алиментов, кредитных платежей, страховых взносов, НДФЛ.

Формирование проводов и закрытие месяца по заработной плате.

Ведение лицевых счетов по сотрудникам.

Образование высшее, стаж работы 12 лет. Уверенный пользователь ПК, MS Office,1С:ЗУП и УПП (8.2), Парус, Консультант Плюс

Бухгалтерские услуги
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