Пишу статьи про житие-бытие,женские истории , тексты,стихи.

Я знаю чего хочу!

А хочу я писать различные истории,касающиеся человека в целом и того,что его окружает,а т.ж. женские статьи, истории и рассказы, писать о том,где можно рассмотреть взаимоотношения. Вообщем пробую,для себя,что то новое, где есть возможность разгуляться моей буйной фантазии.

Так как опыта в этой области у меня не так много, как хотелось бы, что касательно цены – это 4$ за 1000 (за первые 5 статей, но есть небольшое условие, что я смогу использовать их в своем портфолио).

Жду ваших предложений,от которых мне будет невозможно отказаться!

Пишите в личку, пишите в QIP:299636619,пишите на e-mail: [email protected]

До связи!

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Спасибо за внимание!

С уважением,Юлия