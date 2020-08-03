JuliaBatsman

Создавать красивые и функциональные сайты моя новая страсть. За моими плечами более 10 лет в маркетинге и рекламных коммуникациях

Создавать красивые и функциональные сайты моя новая страсть. За моими плечами более 10 лет в маркетинге и рекламных коммуникациях, что позволяет мне создавать понятную структуру, грамотную подачу контента и визуально красиво оформленный сайт. Сочетание этих составляющих повысить ваши продажи и узнаваемости минимум в 2 раза.

Я работаю по полной предоплате проекта. Перед запуском которого, мы оговариваем задачи и сроки. Перед сдачей проекта я высылаю сайт на утверждение, предмет ошибок и возможных правок или изменений. Гарантия 14 дней с момента передачи проекта включает в себя все возможные ошибки и технические неполадки в работе сайта. Это позволяет вам протестировать платформу, научится самостоятельно вносить правки и изменения, задать все уточняющие вопросы.