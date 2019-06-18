Web-дизайнер с высшим образованием по данной специальности

Обучаюсь на 4 курсе университета по профилям дизайн и дошкольное образование. За время обучения, я стала хорошим специалистом в сфере графического дизайна, а изучив возрастную психологию стала хорошо разбираться в требованиях и ожиданиях людей. Поэтому я с легкостью понимаю заказчика и вхожу в его положение.

Работаю до полного утверждения, всегда на связи и готова к диалогу)

В моём портфолио, в отличии от недобросовестных фрилансеров, находятся настоящие работы. Это легко проследить по тому, как многие из них относятся к тематике моего ВУЗа))

Портфолио: https://disk.yandex.ru/client/disk/Портфолио

VK: https://vk.com/yulia_pavliutenkova

E-mail: [email protected]