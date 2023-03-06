Юлия Елистратова JuliaElistratovaJuliaElistratova
28 летРоссия/Уфа
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Реализация проекта. Фото от заказчиков1 просмотр
- Раскладка плитки в санузлахнет просмотров
- Мудбордынет просмотров
- Свободная планировка. Варианты расположения мебелинет просмотров
- 5 этап. Развертки мебельных позиций1 просмотр
- 4 этап. Варианты кухонного гарнитура2 просмотра
- 3 этап. Электрика и спецификации2 просмотра
- 2 этап. Основные чертежи по грязным работам2 просмотра
- 1 этап. Обмеры. Выбранное планировочное решение5 просмотров