Опыт работы:

Увы, официально отсутствует, однако есть примеры работ.

Монтажём видео я увлекаюсь уже 11 лет, однако серьезно этим занимаюсь только 2,5 года. В основном я монтировала ролики игровой тематики или разговорные видеоролики, однако есть и несколько видеороликов с камерой.

Примеры некоторых работ - во вложении.

К сожалению портфолио не такое большое, т.к была ограничена форматами, однако, я считаю, что смогу довольно неплохо справиться с остальными типами роликов.

Образование:

Общее среднее.

Профессиональные навыки:

5 лет работы в Adobe Premier Pro, Sony Vegas, Adobe Audition и Adobe Photoshop.

Имею базовые знания в After Effects.

Дополнительная информация:

Я могу как выполнять четко поставленное ТЗ, так и импровизировать. Монтировать я люблю, поэтому вряд ли мне это надоест. Работу буду выполнять хорошо. Возможно, что сгожусь для озвучки (эта сфера мне также интересна), так как был очень большой опыт в озвучивании роликов / аниме / рекламы.

Сама - Instagram-блогер / YouTube-блогер, стример.

Занимаюсь рекламой у популярных блогеров / стримеров, дизайном и монтажём видеороликов.

Работала в Рекламном агентстве полного цикла (ушла по причине переезда в другую страну).

На данный момент работаю сама на себя.

Примеры работ можете посмотреть во вложении.

Буду рада обратной связи.

Спасибо!