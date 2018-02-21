JuliaGrebenuk

Юлия Гребенюк JuliaGrebenuk

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
[email protected]

Здравствуйте! Если вам нужна качественная работа, без лишней головной боли, то вы по адресу.

Условия сотрудничества:

  • Заказчик заполняет бриф, обсуждаем детали
  • Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн
  • Разработка дизайна в течении оговоренного срока
  • Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при необходимости)
  • Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
  • Отправка исходников.
  • Обмен положительными отзывами.
О работе:

  • Работаю по предоплате 50% либо по безопасной сделке.
  • Делаю свою работу качественно и в срок.
Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Постоянный контакт.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта Приватбанк.
  • WebMoney (WMZ, WMR).
УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесьпо указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!

Email – [email protected]