JuliaGrebenuk

Здравствуйте! Если вам нужна качественная работа, без лишней головной боли, то вы по адресу.
Условия сотрудничества:
- Заказчик заполняет бриф, обсуждаем детали
- Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн
- Разработка дизайна в течении оговоренного срока
- Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при необходимости)
- Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
- Отправка исходников.
- Обмен положительными отзывами.
- Работаю по предоплате 50% либо по безопасной сделке.
- Делаю свою работу качественно и в срок.
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Постоянный контакт.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
- Карта Приватбанк.
- WebMoney (WMZ, WMR).
Email – [email protected]