JuliaGrebenuk

Здравствуйте! Если вам нужна качественная работа, без лишней головной боли, то вы по адресу.

Условия сотрудничества:

Заказчик заполняет бриф, обсуждаем детали

Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн

Разработка дизайна в течении оговоренного срока

Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при необходимости)

Оплата оставшихся 50% суммы за проект.

Отправка исходников.

Обмен положительными отзывами.

О работе:

Работаю по предоплате 50% либо по безопасной сделке.

Делаю свою работу качественно и в срок.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Постоянный контакт.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

Карта Приватбанк.

WebMoney (WMZ, WMR).

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесьпо указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!

Email – [email protected]