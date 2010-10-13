Портфолио
- Логотип для поп-панк группы "Brandon from 19"267 просмотров
- Бейдж для компании "Киевстар"601 просмотр
- Упаковка древесного угля "Пан Эконом"621 просмотр
- Этикетка для напитка "Караван"187 просмотров
- Этикетка для напитка "Караван"162 просмотра
- Этикетка для напитка "Караван"216 просмотров
- Листовка А5, "Электронный дневник"177 просмотров
- Пилон для компании "Вікнарі" (пластиковые окна)183 просмотра
- Фирменный пакет для "Сперко Ураина"190 просмотров
- Листовка А4 для "Сперко Украина"192 просмотра
- Листовка А4 для "Сперко Украина"184 просмотра
- Листовка А5 для "Сперко Украина"181 просмотр
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Фирменный стиль
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Наружная реклама
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Обработка фотографий
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Иллюстрации и Рисунки
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Баннеры
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Логотипы и Знаки
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