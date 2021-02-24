JuliaKarpl

Профессиональный фотограф и ретушер. Результат превзойдет ваши ожидания

Опыт работы фотографом 6 лет. Знание световых схем. Опыт работы и понимание студийного света и студийной съемки. Опыт с предметной съмкой, как в интерьерах, так и на столе (установке). Так же большой опыт

работы в других жанрах фотографии ( свадебная фотография,портрет, репортаж, имиджевые рекламные

фото). Наличие своей профессиональной техники.

Опыт работы ретушером 4 года. Продвинутый уровень владения фоторедакторами Adobe Photoshop и Adobe Lightroom, так же владею программами Adobe Iliustrator и Capture one. Знание и понимание правильной фотокомпозиции. Знание различных техник

–цвето-свето коррекции. Владение "журнальной ретушью", навык работы с

горячими клавишами. Высокий уровень портретной ретуши, техника Dodge and Burn. Опыт работы с ретушью предметной фотографии (цветкор, обтравка, устранение внешних недостатков).

Умение работать с упаковкой на ретуши. Опыт работы с потоковой съемкой.

В работе я ответственна, пунктуальна, внимательна к деталям, всегда работаю самостоятельно. Коммуникабельный, дружелюбный и целеустремленный человек.