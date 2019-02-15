Навыки:

- разработка чертежей в программе Autocad/ZWCad/Microsoft Visio;

- расчет материально-теплового баланса в программе HYSYS;

- оформление текстовой документации в соответствии со стандартами;

- создание презентаций в Microsoft PowerPoint;

- составление таблиц, диаграмм, расчет по формулам в Microsoft Excel;

- создание 3D объектов, постановка освещения, элементы анимации в Autodesk 3ds Max;

- уровень английского Pre-Intermediate;

- опыт ведения профиля в инстаграм;

- базовые знания Photoshop;

- начальный уровень в CorelDRAW;

- умение обрезать, склеивать, накладывать музыку на видео.

Во избежании недопониманий, хотелось бы получить полную картину того, как Вы видите работу по завершении.