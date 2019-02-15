Юлия Халиуллина JuliaKhaliullinaJuliaKhaliullina
28 летРоссия/Уфа
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Навыки:
- разработка чертежей в программе Autocad/ZWCad/Microsoft Visio;
- расчет материально-теплового баланса в программе HYSYS;
- оформление текстовой документации в соответствии со стандартами;
- создание презентаций в Microsoft PowerPoint;
- составление таблиц, диаграмм, расчет по формулам в Microsoft Excel;
- создание 3D объектов, постановка освещения, элементы анимации в Autodesk 3ds Max;
- уровень английского Pre-Intermediate;
- опыт ведения профиля в инстаграм;
- базовые знания Photoshop;
- начальный уровень в CorelDRAW;
- умение обрезать, склеивать, накладывать музыку на видео.
Во избежании недопониманий, хотелось бы получить полную картину того, как Вы видите работу по завершении.
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Портфолио
- Ведение страницы в инстаграм118 просмотров
- Наложение слоев в Photoshop147 просмотров
- Создание узоров в CorelDRAW119 просмотров