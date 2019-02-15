JuliaKhaliullina

Юлия Халиуллина JuliaKhaliullina

 
28 летРоссия/Уфа
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Навыки: 

- разработка чертежей в программе Autocad/ZWCad/Microsoft Visio;

- расчет материально-теплового баланса в программе HYSYS;

- оформление текстовой документации в соответствии со стандартами; 

- создание презентаций в Microsoft PowerPoint;

- составление таблиц, диаграмм, расчет по формулам в Microsoft  Excel;

- создание 3D объектов, постановка освещения, элементы анимации в Autodesk 3ds Max;

- уровень английского Pre-Intermediate;

- опыт ведения профиля в инстаграм;

- базовые знания Photoshop;

- начальный уровень в CorelDRAW;

- умение обрезать, склеивать, накладывать музыку на видео.

Во избежании недопониманий, хотелось бы получить полную картину того, как Вы видите работу по завершении.

AutoCADPowerPointCorelDRAW3ds MaxPhotoshop
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