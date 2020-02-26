Веб-дизайнер (стаж 2 года)

Всем привет!

Меня зовут Юлия. Я оптимист и люблю свою работу.

Я веб-дизайнер лендинг пейдж и сайтов. Работаю в сфере 2 года, как с маленькими, так и с крупными проектами. На данный момент работаю веб-дизайнером в Голландской фирме. Есть опыт в российской, польской, голландской компаниях. Это дает большую уверенность в том, что я знаю российские и европейские тренды дизайна.

Владею свободно польским и английским языками.

Все заказы обсуждаются лично!