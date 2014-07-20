Привет всем!
Я занимаюсь обтравкой и обработкой фотографий для интернет сайтов и качественной ретушью портретов (чаще всего студийных), а также тонировкой и цветокоррекцией обычных портретов и свадебных серий.
Мне 17 лет. На данный момент я нахожусь на летних каникулах, поэтому у меня есть много свободного времени дабы приделить его "работе".
В жизни я очень люблю фотографировать и вы можете увидеть некоторые мои работы ниже, под описанием.
Я буду очень рада сотрудничать с людьми в головах которых интересные мысли и полно красочных идей.
Жду ваших предложений.
Выполняю работу быстро, качественно и ДЕШЕВО!
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Портреты/ретушь/цветокоррекция
Стаж - больше 2 лет
Цена за ретушь от 100 рублей / 1 шт.
за цветокоррекцию - от 50 рублей /1 шт.
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Цена зависит от сложности, объема работы и срочности. для начала нужно прислать мне портрет на "оценку", после чего я у себя в голове примерно составлю список "что нужно сделать и сколько времени это займет" а дальше озвучу цену.
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СРОКИ:
Сроки выполнения зависят от поставленной заказчиком задачи.
В моих интересах отдать все вовремя и качественно выполнено дабы в будущем вы снова обратились ко мне.
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Обработка фото для Интернет Магазинов:
Ретушь портретов, одежды, различных предметов, обтравка, цветокоррекция, ретушь ювелирных изделий, обуви, аксессуаров, портфелей, сумок и прочего...
до 150 фото в день (можно и больше) зависит от заказа
цена от 5 рублей за фото
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