Переводчик английского,португальского языка; автор/редактор статей
Делаю качественные переводы, пишу статьи , рерайты
Работаю с английским,португальским, русским,украинским языками
Практиковалась за границей. Проводила практику в Лондоне и прошла курс обучение в Гастингсе в международной школе EAC, и как результат получила Certificate accredited by the British Council.
Владею ПК и всеми необходимыми программами Microsoft Office, Dejavu и тд.
Со своей стороны предлагаю дисциплинированность и добросовестное отношение к работе.
Доверяя работу мне, вы останетесь довольны результатом.
Редактирование и Корректура
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от 2 дней
#5961
Переводы
нет отзывов
от $10
от 3 дней
#9801