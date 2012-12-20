Переводчик английского,португальского языка; автор/редактор статей

Делаю качественные переводы, пишу статьи , рерайты

Работаю с английским,португальским, русским,украинским языками

Практиковалась за границей. Проводила практику в Лондоне и прошла курс обучение в Гастингсе в международной школе EAC, и как результат получила Certificate accredited by the British Council.

Владею ПК и всеми необходимыми программами Microsoft Office, Dejavu и тд.

Со своей стороны предлагаю дисциплинированность и добросовестное отношение к работе.

Доверяя работу мне, вы останетесь довольны результатом.