JuliaMadonova

Юлия Мадонова JuliaMadonova

 
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Сайты на Тильда

Привет! Меня зовут Юлия, я веб-дизайнер с опытом работы более двух лет.

Занимаюсь разработкой сайтов любой сложности (лендинги, интернет-магазины, корпоративные сайты, сайты-визитки, продающие страницы).

Я создаю функциональные сайты с продуманной структурой, которые решают задачи вашего бизнеса.
Помогаю брендам стать уникальными.

Всегда рада сотрудничеству и открыта для интересных проектов.