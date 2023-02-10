JuliaMadonova

Юлия Мадонова JuliaMadonovaJuliaMadonova
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Сайты на Тильда
Привет! Меня зовут Юлия, я веб-дизайнер с опытом работы более двух лет.
Занимаюсь разработкой сайтов любой сложности (лендинги, интернет-магазины, корпоративные сайты, сайты-визитки, продающие страницы).
Я создаю функциональные сайты с продуманной структурой, которые решают задачи вашего бизнеса.
Помогаю брендам стать уникальными.
Всегда рада сотрудничеству и открыта для интересных проектов.
Действие аккаунта приостановлено!