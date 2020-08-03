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Юлия
JuliaQueen
JuliaQueen
40 лет
Россия
/
Бабаево
3 года на
фриланс
-бирже
Была
3 года назад
В работе 6 дней в неделю с 9 до 19 часов!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Верстка карточек при помощи технологии CSS Grid
13 просмотров
Mavic Pro Верстка лендинга
23 просмотра
Drive-Moto Верстка интернет-магазина
11 просмотров
Верстка персонального сайт-лендинга
22 просмотра
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