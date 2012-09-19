JuliaSelezneva

Юлия Селезнёва JuliaSelezneva

 
32 годаРоссия/Пятигорск
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Лингвист-переводчик

В 2008 закончила Гимназию № 103 в городе Минеральные Воды с серебряной медалью.Поступила в Пятигорский Государственный Лингвистический Университет на факультет английского и немецкого языков.

В 2012 году закончила Пятигорский Государственный Лингвистический Университет с красным дипломом по специальности лингвист-переводчик. Свободно владею английским языком.

Принимала участие во встречах иностранных делегаций, проводила экскурсии для иностранных гостей Ставропольского края.

Окончила курсы английского языка в языковой школе Лондона- Stanton English School.

20 августа-9 сентября 2012 года работала волонтером на саммите АТЭС- 2012 во Владивостоке. Работа заключалась в непосредственном общении с иностранными делегатами саммита.

Коммуникабельная, отзывчивая, ответственная.

Копирайтинг
нет отзывов
от $7
от 2 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $10
от 4 дней
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $10
от 4 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $7
от 2 дней
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $20
от 7 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $20
от 5 дней
нет рейтинга
Показать все услуги