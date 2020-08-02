JuliaShkutovich

КОПИРАЙТЕР . Пишу, сочиняю, чужие тексты "починяю". Работаю быстро и грамотно.

Всегда было интересно, а как это - написать статью или рассказ? Работая над текстами, научилась излагать мысль языком, доступным не только профессионалам, но и обычной аудитории. Обучаясь в школе "Профи-Интернет", получила много специфических знаний о работе копирайтера. Очень не люблю занудные тексты для узких специалистов, больше нравится писать живые, веселые статьи на очень серьезные темы. Мои статьи легко читаются, я обладаю чувством юмора, свободно и ГРАМОТНО излагаю свои мысли.

Один важный момент: не люблю и не хочу писать на следующие темы - экономика, юриспруденция, компьютерные технологии, философия, охота. Обо всем остальном расскажу с удовольствием и интересом! Примеры моих статей вы можете увидеть здесь:

https://drive.google.com/drive/folders/1ga4HJnqQx0IRD..