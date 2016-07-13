JuliaSkorenko

Создаю, редактирую и корректирую тексты. Грамотно и качественно.
Диплом о высшем образованием с отличием. Специальность - "Русский язык и
литература". Неоднократно участвовала в литературных конкурсах, занимала
призовые места. Опыт работы в сфере образования, журналистики и
медицины. В качестве работника ответственна и исполнительна. К решению
сложных задач подхожу творчески (и с чувством меры). Как личность -
ставлю цель, иду вперёд, но не хожу по головам.
Жду Ваших заявок на почту: [email protected]
Skype: julia.skorenko
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