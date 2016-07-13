JuliaSkorenko

Создаю, редактирую и корректирую тексты. Грамотно и качественно.

Диплом о высшем образованием с отличием. Специальность - "Русский язык и

литература". Неоднократно участвовала в литературных конкурсах, занимала

призовые места. Опыт работы в сфере образования, журналистики и

медицины. В качестве работника ответственна и исполнительна. К решению

сложных задач подхожу творчески (и с чувством меры). Как личность -

ставлю цель, иду вперёд, но не хожу по головам.

Жду Ваших заявок на почту: [email protected]

Skype: julia.skorenko