Тел: 89524289044
e_mail: [email protected]
ICQ 250817923
Skype: Juliaandreeva77
Образование:
2001- 2006 Белгородский Государственный Технологический университет им. В.Г.Шухова
Специальность: программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
Квалификация: Инженер-программист
2003 - 2006 Белгородский инженерно-экономический институт
Специальность: Бухгалтерский учет и аудит
Квалификация: экономист-бухгалтер в коммерческих организациях
ответственность, коммуникабельность, желание работать
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