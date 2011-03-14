JuliaSm

Юлия JuliaSm

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Тел: 89524289044

e_mail: [email protected]

ICQ 250817923

Skype: Juliaandreeva77

Образование:

2001- 2006 Белгородский Государственный Технологический университет им. В.Г.Шухова

Специальность: программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

Квалификация: Инженер-программист

2003 - 2006 Белгородский инженерно-экономический институт

Специальность: Бухгалтерский учет и аудит

Квалификация: экономист-бухгалтер в коммерческих организациях

ответственность, коммуникабельность, желание работать