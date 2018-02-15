JuliaStetskaya

Юлия JuliaStetskaya

 
38 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Наполнение интернет-магазинов, размещение статей, верстка

Общий опыт работы контент-менеджером более 6 лет. 

1. Работаю со всеми популярными CMS: Bitrix, Magento, Joomla, OpenCart и др., а также быстро обучаюсь работе с самописными системами. 

2. Большой опыт работы по наполнению интернет-магазинов различной тематики. 

3. Обработка фото с использованием программы PhotoShop. 

4. Знание HTML, CSS, PHP. 

Люблю свою работу, поэтому выполняю ее качественно. 

Строгое соблюдение сроков. Внимательность. Усидчивость. 

Есть возможность работать через ИП.

PHPOpenCartHTMLCSSJoomlaMagentoБитриксPhotoshopНаполнение интернет магазина