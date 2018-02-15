JuliaStetskaya

Наполнение интернет-магазинов, размещение статей, верстка

Общий опыт работы контент-менеджером более 6 лет.

1. Работаю со всеми популярными CMS: Bitrix, Magento, Joomla, OpenCart и др., а также быстро обучаюсь работе с самописными системами.

2. Большой опыт работы по наполнению интернет-магазинов различной тематики.

3. Обработка фото с использованием программы PhotoShop.

4. Знание HTML, CSS, PHP.

Люблю свою работу, поэтому выполняю ее качественно.

Строгое соблюдение сроков. Внимательность. Усидчивость.

Есть возможность работать через ИП.