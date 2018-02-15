JuliaStetskaya

Наполнение интернет-магазинов, размещение статей, верстка
Общий опыт работы контент-менеджером более 6 лет.
1. Работаю со всеми популярными CMS: Bitrix, Magento, Joomla, OpenCart и др., а также быстро обучаюсь работе с самописными системами.
2. Большой опыт работы по наполнению интернет-магазинов различной тематики.
3. Обработка фото с использованием программы PhotoShop.
4. Знание HTML, CSS, PHP.
Люблю свою работу, поэтому выполняю ее качественно.
Строгое соблюдение сроков. Внимательность. Усидчивость.
Есть возможность работать через ИП.
Действие аккаунта приостановлено!