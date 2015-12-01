JuliaVideneeva

Ищу удаленную работу с текстом
Добрый день! Меня зовут Юлия =)
Я живу в Украине, г. Днепропетровск.
Закончила среднюю специализированную школу № 71 со строительно-архитектурным уклоном ( с отличием) , а также получила полное высшее образование в УДХТУ по специальности " Экология и охрана окружающей среды".
Имею опыт работы техническим редактором редакционного отдела при Финансово-экономической Академии ( исправление ошибок в тексте, запуск в печать и изготовление методичек и учебных пособий для студентов).
Я позитивный и отзывчивый человек, внимательно и качественно выполню ваши заказы в кратчайшие сроки.